كلوب يثير الجدل بشأن مشاركة محمد صلاح أسياسيًا في مباراة ليفربول ضد جينك بدوري أبطال أوروبا

أثار الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن مدى إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في مباراة، الأربعاء، ضد جينك البلجيكي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في بلجيكا في الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.

صلاح غاب عن مواجهة فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”صلاح يبدو في حالة جيدة، يبدو واعدًا“.

وأضاف: ”بالأمس لم نكن متأكدين بشأن حالته، اليوم هو جيدًا، ولكننا نجازف أو نخاطر بشيء، سنرى كيف ستكون حالته الليلة“.

ماتيب وترينت

كما يغيب عن ليفربول الثنائي جويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد، وأشار: ”آمل أن يكون أرنولد على ما يرام في وقت لاحق هذا الأسبوع“.

وأوضح: ”هو يشعر بالمرض، هذا ما أخبروني به، كنا نتواصل معه هذا الصباح، هذا ما هو عليه الأمر“.

وواصل: ”هذه الأشياء تحدث في هذا الوقت من العام لجميع الناس، ولاعبي كرة القدم كذلك، أرنولد لن يكون آخر لاعب يصاب بالمرض“.

وأردف: ”ماتيب؟ كنا نظن أنه سيحتاج إلى الراحة لمدة أسبوعين قبل مواجهة مانشستر يونايتد، لم يحدث ذلك، هو لا يعاني من شيء خطير، ولكنها إصابة قوية بدرجة كافية تجعله لا يلعب غدًا“.

وعندما سُئل عن ما إذا كان ينوي الدفع بأليسون بيكر أم بأدريان في حراسة المرمى غدًا، أوضح كلوب: ”الأمر واضح، عندما يكون أليسون جاهزًا هو من سيلعب، أدريان هاديء، لديهما علاقة جيدة ببعضهما في التدريبات“.

الكرة الذهبية

وشدد كلوب على أن لاعبيه يستحقون التواجد ضمن قائمة المُرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

وكانت المجلة العالمية قد أعلنت مساء أمس المرشحين الـ30 لنيل تلك الجائزة.

ويُعد ليفربول هو أكثر الأندية التي يتواجد لاعبيها في قائمة المرشحين حيث هناك 7 لاعبين وهم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، جورجينيو فينالدوم، روبرتو فيرمينو، أليسون بيكر.

وبسؤاله عن رأيه تجاه ذلك، أجاب: ”عندما يفوز اللاعبين بتلك الجائزة يكون أمرًا كبيرًا، وعندما لا يحدث ذلك نأمل ألا نُصاب بضرر كبير نتيجة لذلك“.

واستطرد: ”بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها الموسم الماضي، فإن تواجد سبعة لاعبين من فريقنا في قائمة المُرشحين هو أمر طبيعي“.

وأبرز: ”أرى أنهم يستحقون الترشح، لا أعلم ما إذا كان ذلك الأمر يعني أننا أصبحنا وجهة للاعبين، لا أعرف، نريد أن نعمل سويًا خلال العامين المقبلين ونرى ما سيحدث“.

وأردف: ”أنا أشعر بالفخر تجاه لاعبي فريقي بشكل عام، ليس فقط لأن سبعة بينهم يتواجدون ف قائمة المُرشحين، أنا أحبهم كثيرًا، وأنا أصبح سعيدًا عندما يفوزون بالجوائز“.

ومن جهة أخرى، أبدى كلوب تعجبه لعدم تواجد أي لاعب من مانشستر سيتي في التشكيل المثالي لعام 2019 من قِبل الفيفا، حيث قال: ”شعرت بالتعجب لحصولنا على جوائز الأفضل وغاب لاعبو مانشستر سيتي عن تشكيل الأفضل، تعجبت لأنهم يلعبون كرة قدم جيدة حقًا“.