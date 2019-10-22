كل ما تريد معرفته عن مباراة غالاطة سراي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني اختبارًا جديدًا أمام مضيفه غالاطة سراي التركي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

ويتطلع ريال مدريد لتصحيح المسار الأوروبي ومصالحة الجماهير بعد الخسارة المحلية أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني في مواجهة طموحات رفاق النجم الجزائري سفيان فيغولي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في السطور المقبلة ملامح مواجهة غالاطة سراي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت السعودية على ملعب ”تورك تيليكوم آرينا“ في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة

يتصدر ترتيب المجموعة الأولى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حقق الفوز في أول جولتين برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه كلوب بروج البلجيكي برصيد نقطتين.

وحصد غالاطة سراي نقطة واحدة تضعه بالمركز الثالث نتيجة التعادل مع بروج في بلجيكا والخسارة أمام باريس سان جيرمان، كما أن ريال مدريد حصد نقطة واحدة أيضًا نتيجة الخسارة أمام باريس والتعادل مع بروج في مدريد.

تاريخ اللقاءات

سبق أن تقابل الفريقان في عدة مناسبات ونجح الفريق التركي في خطف لقب كأس السوبر الأوروبي عام 2000 من أنياب ريال مدريد بالفوز بنتيجة 2-1 في مواجهة كانت الأولى بينهما.

وفي دوري أبطال أوروبا 2001، فاز غالاطة سراي بنتيجة 3-2 وتفوق ريال مدريد إيابًا بنتيجة 3-0، كما تقابلا في دوري الأبطال 2012 – 2013 وفاز الريال بثلاثية نظيفة أيضًا وفاز غالاطة سراي بتركيا بنتيجة 3-2.

وحقق ريال مدريد فوزه الوحيد على غالاطة سراي في تركيا في دوري الأبطال موسم 2013 – 2014 بنتيجة 6-1 ثم فاز إيابًا بنتيجة 4-1 في دور المجموعات.

ريال مدريد.. وأزمة زيدان

يعاني ريال مدريد من أزمة حقيقية في مواجهة غالاطة سراي التي تبدو بمثابة مفترق طرق بعد الخسارة المحلية أمام مايوركا والتفريط في صدارة الليغا لبرشلونة، بجانب التخبط في دوري الأبطال الذي يجعل الفريق تحت ضغوط كبيرة في مواجهة جالطة سراي في عقر داره.

وتحاصر الانتقادات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لدرجة وصلت للمطالبة برحيله؛ لأنه لم يصنع الفارق في ولايته الثانية وهو الأمر الذي يزيد صعوبة مهمة زيزو لرد الاعتبار وتحقيق الفوز في تركيا لاستعادة التوازن الأوروبي.

وواجه زيدان هذه الانتقادات وتساؤلات الرحيل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مؤكدًا أنه يعلم جيدًا موقف فريقه والضغوط التي تحاصره، ولكن يجب توجيه السؤال الخاص برحيله لشخص آخر وليس هو.

ويفتقد ريال مدريد خدمات عدة نجوم للإصابة على رأسهم لوكا مودريتش وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز بجانب ماريانو دياز لأسباب فنية، ومن المفترض أن يعتمد زيدان على تشكيلته التي تضم الحارس ألفونسي أريولا وأمامه رباعي الدفاع داني كارفخال وسيرجيو راموس ورافايل فاران وفيرلاند ميندي.

ويقود كاسيميرو خط الوسط وبجواره توني كروس وأمامهما صانع الألعاب جيمس رودريغيز، وفي الهجوم الثلاثي إدين هازارد وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما.

مفاجآت غالاطة سراي

يراهن الفريق التركي على خبرات مدربه فاتح تريم، الذي اعترف بأن هذه المباراة مصيرية للفريقين خاصة أن ريال مدريد لا يعتاد تذيل ترتيب أي مجموعة، كما أنه يملك مدربًا كبيرًا وهو زيدان لديه القدرة على الخروج من الأزمات.

ويفتقد غالاطة سراي جهود إيمري أكبابا للإصابة، ويراهن الفريق التركي على تشكيلة تريم التي تضم على الأرجح الحارس الأوروغوياني فرناندو موسليرا وأمامه رباعي الدفاع البرازيلي ماركاو والكونغولي كريستيان ليونداما، والظهير الأيمن البرازيلي ماريانو والظهير الأيسر الياباني يوتو ناغاتومو.

ويقود خط الوسط الفرنسي ويلفريد نزونزي وبجواره المغربي يونس بلهندة والإيفواري جيان سيري والجناح الأيمن إيمري مور والهولندي المخضرم ريان بابل الجناح الأيسر، بينما يقود الهجوم الروماني فلورين أندوني في ظل شكوك حول جاهزية رادميل فالكاو.

وأكد عبدالظاهر السقا، مدافع بشكتاش التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن غالاطة سراي فريق صعب على أرضه لأنه يملك جماهير متحمسة وهو ما يحفز اللاعبين لتقديم عروض قوية والظهور بصورة رائعة ومجاراة الفرق الكبرى.

وأضاف: ”المباراة تحتاج من ريال مدريد التعامل بخبرات مميزة في امتصاص حماس جالطة سراي واستغلال الفرص خاصة في الربع الثاني من المباراة، وأعتقد أن زيدان سيعتمد أيضًا على الكرات العرضية وضربات الرأس بجانب وجود هازارد وبنزيما في الهجوم“.