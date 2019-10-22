إصابة جديدة تضرب أومتيتي.. وعودة أنسو فاتي لقائمة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي وغيابه عن قائمة الفريق التي ستسافر لبراغ لمواجهة سلافيا براغ في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وشعر المدافع الدولي الفرنسي بألم في الركبة اليسرى خلال التدريبات الأخيرة لبرشلونة، ليعود مرة أخرى للغياب بعد فترة طويلة لم يشارك فيها في بداية الموسم، حتى لقاء إيبار السبت الماضي.

وغاب أومتيتي فترة طويلة؛ بسبب مشاكل في الركبة، وكانت عودته أمام إيبار خبرًا سعيدًا للمدرب فالفيردي، حيث شارك في اللقاء وقدم مستوى جيدًا لكنه عاد مجددًا للغياب؛ بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونخ مهتم بالمدافع الدولي الفرنسي ويرغب في ضمه في المستقبل، لكن مع إصاباته المتكررة في الركبة فقد يضطر برشلونة للتخلي عنه مبكرًا.

من جهة أخرى، أعلن إرنيستو فالفيردي لائحة اللاعبين المسافرين لبراغ لمواجهة سلافيا براغ، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات، غدًا الأربعاء، وشهدت عودة النجم الشاب أنسو فاتي، الذي غاب في الفترة الأخيرة؛ بسبب الإصابة واختيارات المدرب.

وسيغيب أيضًا عن برشلونة المدافع سيرجيو روبيرتو؛ الذي أصيب خلال لقاء إيبار.

❗️ أومتيتي أصيب في الركبة اليسرى خلال تدريبات اليوم، وسيغيب عن مباراة الأربعاء أمام سلافيا براغ. بدوره، لن يسافر سيرجي روبرتو مع الفريق بسبب الإصابة التي ألمت به في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة السبت الماضي.pic.twitter.com/SZK4GqsZxb — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 22, 2019

وشهدت القائمة عودة المدافع جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي، الغائبين عن لقاء إيبار في الدوري الإسباني؛ للإيقاف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف بروسيا دورتموند الألماني، بفارق الأهداف، حيث جمع الفريقان 4 نقاط من فوز وتعادل.

ويبحث برشلونة عن قطع خطوة مهمة في التأهل عن المجموعة من بوابة أضعف فرقها على الورق، سلافيا براغ، حيث سيواجهه ذهابًا وإيابًا، بينما تجمع المواجهة الأخرى عن المجموعة، بروسيا دورتموند وإنتر ميلان.