موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

يلتقي غدًا الأربعاء نادي ليفربول الإنجليزي مع جينك البلجيكي، في إطار الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالفوز على ريد سالزبورغ النمساوي 4-3 على ملعب أنفيلد، والخسارة أمام نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين في ساو باولو، في حين يتذيل جينك المجموعة بنقطة واحدة، من التعادل مع نابولي، والخسارة 2-6 أمام سالزبورغ.

وعاد المصري الدولي محمد صلاح للمشاركة بشكل طبيعي في مران فريقه استعدادًا لمباراة جينك التي ستقام على ملعب ”لومينوس أرينا“ في بلجيكا، بعد أن غاب صلاح عن لقاء مانشستر يونايتد الأخير في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بداعي الإصابة.

— Liverpool FC (@LFC) October 22, 2019