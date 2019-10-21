بعد تألق غريزمان وعودة ديمبلي.. ما التشكيلة الأنسب لنجاح برشلونة؟

يواجه نادي برشلونة، الأربعاء، سلافيا براغ التشيكي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بحثًا عن الفوز وترسيخ مركزه في صدارة مجموعته، لكن المدرب إرنيستو فالفيردي يواجه عدة اختيارات تخص تشكيلته خلال المواجهة.

وسلطت صحيفة ”سبورت“ الضوء على الاختيارات التي يواجهها برشلونة في ظل تعب مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا رفقة منتخبات بلدانهم، وبعضهم سافر لمسافة طويلة وعودة بعض اللاعبين للمشاركة كالفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني جيرارد بيكيه اللذين غابا عن مواجهة إيبار للإيقاف.

وقد يساهم تأجيل الكلاسيكو في اختيارات مدرب برشلونة؛ لأن كل اللاعبين المتعبين سيحصلون على فترة راحة قبل العودة للقاءات الدوري الإسباني منتصف الأسبوع المقبل.

وقدم برشلونة أحد أفضل لقاءاته خارج ملعبه أثناء مواجهة إيبار في ملعبه الصعب وتمكن من الفوز 3/0، وشهد اللقاء تألق عدة لاعبين أبرزهم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ والذي كان أبرز لاعبي برشلونة في اللقاء.

ويسعى المدرب إرنيستو فالفيردي لاستغلال الفترة الجيدة لفريقه ومواصلة الانتصارات، كما يأمل في منح الفرصة لعدة لاعبين في إطار المداورة وليكون الجميع جاهزًا في اللقاءات القادمة القوية، وتجنب تعب النصف الثاني من الموسم الذي أدى الفريق ثمنه غاليًا في الموسمين الماضيين في دوري أبطال أوروبا.

عودة بيكيه وإصابة سيرجيو روبيرتو

أصيب سيرجيو روبيرتو في مواجهة إيبار وسيغيب عن مباراة سلافيا براغ، وهو ما يفتح الباب لمشاركة البرتغالي نيلسون سيميدو كظهير أيمن وشارك خلال الشوط الثاني في اللقاء السابق.

بينما سيعود بيكيه للمشاركة بعد غياب بسبب الإيقاف. وقدّم الفرنسي صامويل أومتيتي مستوىً جيدًا في أول مباراة بعد غياب بسبب الإصابة في الركبة، وقد يعود لدكة البدلاء إلا إذا قرر فالفيردي إراحة الفرنسي كليمونت لينغليت الذي شارك في كل مباريات برشلونة ورفقة منتخب بلاده فرنسا.

مشكلة خط الوسط

قدم خط وسط برشلونة أداءً جيدًا أمام إيبار بمشاركة سيرجيو بوسكيتش وفرينكي دي يونغ وأرثر ميلو وكان الهولندي أبرز لاعبيه.

لكن النجم الهولندي والدولي البرازيلي عادا من الفترة الدولية متعبيْن، وهو ما يفتح الباب لمشاركة التشيلي أرتورو فيدال المتألق بدوره خلال كل مشاركاته هذا الموسم.

لكن ضحية فيدال في فكر فالفيردي سيكون سيرجيو بوسكيتش وتغيير الخطة إلى 4-2-1-3 مع تقدم فيدال أمام الثنائي دي يونغ وأرثر ميلو.

عودة ديمبلي والثلاثي MSG

يعود الفرنسي عثمان ديمبلي للائحة برشلونة بعد غيابه عن مباراة إيبار؛ بسبب الإيقاف وكان قد لعب كأساسي على حساب مواطنه أنطوان غريزمان خلال مواجهة إشبيلية.

ويفاضل فالفيردي بين الإبقاء على الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان في الهجوم بعد تفاهمهم الجيد في لقاء إيبار، ومنحهم الفرصة لمزيد من الانسجام، وبين إشراك الجناح الفرنسي وإراحة أحد اللاعبين الثلاثة في اللقاء.

ويبقى المرشح للراحة هو الفرنسي أنطوان غريزمان لكونه شارك رفقة منتخب بلاده في الفترة الدولية، كما أن الجناح ديمبلي يعطي الفريق إمكانية اختراق دفاعات المنافسين في ظل توقع لجوء الفريق التشيكي للدفاع خلال اللقاء.