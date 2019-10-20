الإصابات تحرم زيدان من نجميه في مباراة ريال مدريد وغالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لائحة من 21 لاعبًا ستسافر لاسطنبول لمواجهة غالاتا سراي التركي، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم تضم اللائحة الثنائي الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش واللذين تعرضا لإصابة مع منتخبي بلديهما خلال المواجهة التي جمعت ويلز وكرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وغابا عن لقاء ريال مايوركا أمس السبت في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وخسر ريال مدريد اللقاء 0/1 وصدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة الذي فاز على إيبار 3/0.

واستعاد زيدان 3 لاعبين غابوا عن لقاء ريال مايوركا وهم الظهير الأيمن داني كارفخال والألماني توني كروس والبلجيكي إيدين هازارد، بينما يستمر غياب لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وناتشو للإصابة.

ويلعب ريال مدريد أمام غالاتا سراي لقاء مهمًا في مسيرته بدوري الأبطال بعدما جمع نقطة من لقاءين حيث خسر أمام باريس سان جيرمان 0/3 في باريس وتعادل في سانتياغو برنابيو أمام كلوب بروج 2/2.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في اللقاء للإبقاء على حظوظه قوية في التأهل لدور الـ16 خاصة أنه يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة لكن كلوب بروج البلجيكي الثاني يملك نقطتين ويواجه باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط..

وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة غالاتا سراي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا وألفونسو أريولا وألتوب.

مدافعون: داني كارفخال وألفارو أودريوزولا وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وإيدير ميليتاو ومارسيلو وفيرنالاند ميندي.

لاعبو الوسط: كاسيميرو وتوني كروس وفيدي فالفيردي و إيسكو وجيمس رودريغيز.

مهاجمون: كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وفينسيوس جونيور وإبراهيم دياز وإيدن هازارد ورودريغو.

ضربة باريس سان جيرمان

بحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي، بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة، أن كريستيان إريكسن قرر البقاء مع توتنهام حتى نهاية الموسم الحالي؛ للرحيل مجانًا عن السبيرز، في سوق الانتقالات الصيفي.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا، قرر البقاء مع توتنهام حتى نهاية عقده لمصلحته المالية، إذ سيحصل على حوافز إضافية حال انتقل لناد جديد في صفقة انتقال حر.

ورفض إريكسن كل العروض التي قدمتها إدارة توتنهام، وهو ما يشكل ضربة لإدارة السبيرز التي رفضت بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ويرتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، كما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتقل إريكسن إلى توتنهام صيف العام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك إريكسن في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 288 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، 2018/2019، (4.129 دقيقة)، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17، وأسهم في تأهل السبيرز للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة 0/2 أمام ليفربول.

هجوم على التحكيم

من جانبها، قالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة نادي ريال مدريد تشعر بغضب شديد إزاء التحكيم في مباراة ريال مايوركا، حيث أكد مسؤولو الملكي أن تقنية الفيديو، VAR، حرمت الميرينغي من ركلتي جزاء صحيحتين لم يتم احتسابهما خلال شوطي اللقاء.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن البرازيلي كاسيميرو تعرض لعرقلة في الدقيقة الـ 41 من المباراة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشار إلى وجود تسلل، وهو ما نفته تقنية الفيديو، حيث لم يكن البرازيلي الدولي في موقف تسلل على الإطلاق.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن البديل إبراهيم دياز تعرض لشدّ واضح من القميص داخل المنطقة أيضًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، خلال ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، إلا أن حكم الفيديو لم يبلغ حكم الساحة خافيير روخاس بوجود أي مخالفات.

وتابعت ”ماركا“: ”هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لظلم تحكيمي من جاني تقنية الفيديو، حيث شهدت مباراة فياريال واقعة مماثلة، عندما لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور“.