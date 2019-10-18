يويفا: حرمان جماهير أياكس من الحضور أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أنه حظر أياكس أمستردام من بيع تذاكر مباراته ضد مستضيفه تشيلسي الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا، بسبب شغب جماهيره في المباراة الماضية في فالنسيا.

وقرر ”يويفا“ تغريم أياكس مبلغ 50 ألف يورو، بسبب سلوك جماهيره في الفوز 3-0 في فالنسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بالإضافة إلى 18 ألف يورو بسبب التصرفات غير المناسبة من الفريق.

وأضاف ”يويفا“ في بيان: ”لجنة الانضباط قررت حظر أياكس من بيع تذاكر مباراة الفريق التالية خارج أرضه في بطولة تابعة لليويفا“.

وقال بطل هولندا، الذي مُنح 30 يومًا للتواصل مع فالنسيا من أجل تحمل تكاليف الأضرار التي سببتها جماهيره في ملعب ميستايا، إنه سيطالب ”يويفا“ بمزيد من المعلومات.

كما حظر ”يويفا“ فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني من بيع تذاكر مباراتيه المقبلتين خارج أرضه ضد ستاندار لييج وأرسنال في الدوري الأوروبي يومي السابع و28 نوفمبر.

وعوقب فرانكفورت بسبب مشاكل جماهيره بالإضافة إلى تأخر انطلاق مباراته ضد مستضيفه فيتوريا جيمارايش التي انتهت بفوز الفريق الألماني 1-0.