فلورنتينو بيريز يوجّه رسالة تحذير لزيدان.. هذه البطولة أهم من الكلاسيكو أمام برشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“ إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، في أعقاب النتائج المخيبة التي حققها الميرينغي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد 0/3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، قبل أن يتعادل مع كلوب بروغ البلجيكي 2/2 على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

نتائج كارثية

ويحتل ريال مدريد قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة، وأصبح مهددًا بالخروج من المسابقة من دور المجموعات حال استمرار تلك النتائج الكارثية.

وأكدت صحيفة ”سبورت“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن رسالة بيريز إلى زيدان كانت واضحة وحاسمة، بأن الهدف الأول للفريق في الفترة المقبلة يجب أن ينصب على دوري أبطال أوروبا، كي ينجح الملكي في عبور دور المجموعات والمضي قُدمًا في المسابقة.

وأشارت إلى أن بيريز وإدارة ريال مدريد يشعرون بغضب شديد إزاء فشل زيدان فنيًا في المباراتين السابقتين أمام سان جيرمان وكلوج بروغ، وهو ما كلّف الفريق ضياع 5 نقاط.

رسالة بيريز

وتابعت الصحيفة بقولها: ”رسالة بيريز كانت شديدة اللهجة، وأكدت على أنه لا مجال على الإطلاق لإهدار المزيد من النقاط في المباريات المقبلة، أمام غالاتا سراي التركي ذهابًا وإيابًا، ثم باريس سان جيرمان في مدريد، وأخيرًا أمام كلوج بروغ في بلجيكا“.

ومضت الصحيفة تقول: ”الخروج من دوري أبطال أوروبا ستكون له عواقب كارثية على المستوى الاقتصادي والرياضي بالنسبة لريال مدريد، وهو الأمر الذي أكدته رسالة بيريز إلى زيدان“.

وقالت الصحيفة إن دوري أبطال أوروبا بالنسبة لإدارة ريال مدريد أهم كثيرًا من الدوري الإسباني، في المرحلة الحالية، حتى وإن كان على حساب مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة في ملعب ”كامب نو“، مؤكدة أن التحذير كان صريحًا، أن مباراتي غالاتا سراي حاسمتان، وهما أهم كثيرًا من الكلاسيكو.

ويلتقي ريال مدريد مع غالاتا سراي التركي يوم 22 أكتوبر المقبل في إسطنبول، قبل أن يواجه برشلونة في الكلاسيكو يوم 26 من نفس الشهر.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.

توترات متصاعدة

وكانت التوترات قد تصاعدت بين بيريز وزيدان في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الجديدة.

وقالت شبكة ”ESPN FC“ إن الخلافات عادت للظهور مرة أخرى بين زيدان وبيريز، خاصة فيما يتعلق بالصفقة المقبلة في خط الوسط.

ولم تغيّر الصفقات التي أتمّها ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي، كثيرًا من شكل الفريق الملكي، بعد أن أنفق الميرينغي أكثر من 300 مليون يورو، إلا أن الصفقات الجديدة لم تثمر حتى الآن بالشكل المطلوب.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن بيريز يرغب في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلا أن زيدان يرفض تلك الصفقة، ويرغب أن يركّز ريال مدريد اهتمامه على حسم صفقة مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

ويرى زيدان أن بوغبا يجب أن يكون الخيار الأول لريال مدريد في أي صفقة مستقبلية تتعلق بخط وسط الفريق، إلا أن العروض المتكررة التي قدمتها إدارة الريال ورفضها مسئولو مانشستر يونايتد أصابت النادي الملكي بالإحباط، مما دفعها للتحرك نحو الهدف الأسهل نسبيًا، وهو إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، وبالتالي فإنه سيكون لاعبًا حرًا، وهو ما يشجع بيريز على إتمام الصفقة التي لن تكلف النادي الملكي سوى الاتفاق المالي مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.