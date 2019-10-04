”يويفا“ قد يعاقب ليفربول لهذا السبب

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري الأبطال بعد اقتحام جماهيره ملعب أنفيلد خلال الفوز 4-3 على سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية لدور المجموعات، يوم الأربعاء الماضي.

وتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة عبر ساديو ماني، وآندي روبرتسون، ومحمد صلاح، قبل أن يسجل الضيوف 3 أهداف، لكن هدف صلاح في الشوط الثاني حسم الفوز لحامل اللقب

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن المباراة شهدت حادثين منفصلين باقتحام أحد الجماهير للملعب منتصف الشوط الثاني في محاولة للوصول إلى مقاعد بدلاء ليفربول، ولكن تم اعتراضه من قبل رجال الأمن.

ثم بعد نهاية المباراة اقتحمت مجموعة من الشباب أرض الملعب في محاولة للحصول على قميص من لاعب أو أكثر من لاعبي ليفربول.

واتهم اليويفا سالزبورغ أيضًا بعد أن ألقت جماهيره مقذوفات على أرضية ملعب أنفيلد.

وقد يواجه ليفربول عقوبة قدرها 5000 يورو (458 جنيهًا إسترلينيًا) بسبب اقتحام الملعب، لكن تلك لن تكون العقوبة الأولى على ليفربول من اليويفا في حال إقرارها.

إذ تم تغريم النادي 20 ألف يورو (17800 جنيه إسترليني) بعد أن ألقى عدد من جماهيره مقذوفات على حافلة مانشستر سيتي أثناء توجهها إلى أنفيلد في مباراة الفريقين في دور الثمانية مع وجود أضرار جسيمة للغاية، حيث تم استبدال الحافلة في طريق العودة لمانشستر.