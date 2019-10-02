مراوغة مهينة لفان دايك في مباراة ليفربول ضد سالزبورغ تنتهي بهدف رائع (شاهد)‎

تعرض الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لموقف محرج خلال مباراة فريقه أمام سالزبورغ النمساوي بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ”الريدز“ برباعية نظيفة.

وقام الكوري الجنوبي هيي تشان هوانج مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي بمراوغة فان دايك داخل منطقة جزاء الليفر، وطرحه أرضًا، وقلّص النتيجة في الدقيقة 39 حيث راوغ فان دايك ثم سدد محرزًا هدف تقليص الفارق.

مبروك لعشاق كوره القدم فان ديك ينسحب فيه???????? pic.twitter.com/3Ftsd84V7Z — فراس (@firas10d) October 2, 2019

وقاد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) فريقه لتحقيق أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه ريد بول سالسبورغ النمساوي بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.