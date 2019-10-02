ثنائية أشرف حكيمي تقود بروسيا دورتموند للفوز على سلافيا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز أشرف حكيمي هدفين ليقود بروسيا دورتموند للفوز 2-صفر على سلافيا براغ، في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في مباراة سريعة الإيقاع أضاع خلالها كل فريق العديد من الفرص.

افتتح المدافع حكيمي التسجيل في الدقيقة 35 بعد هجمة مرتدة، إذ انطلق إلى قلب منطقة الجزاء قبل أن يسدد في شباك حارس سلافيا.

وضاعف حكيمي التقدم في الدقيقة 89 بعد تمريرة من يوليان براندت، عقب هجمة مرتدة أخرى من الفريق الألماني.

وضغط بطل التشيك بقوة لكنه لم ينجح في التسجيل بعد أن صمد دورتموند، ليحقق انتصاره الأول في دور المجموعات عقب تعادله مع برشلونة في المباراة الأولى.

وتعادل سلافيا 1-1 مع إنتر ميلان في مباراته الأولى بعد أن سجل الفريق الإيطالي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويلتقي برشلونة مع إنتر ميلان في المباراة الأخرى بالمجموعة السادسة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.