أهداف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وسالزبورغ (فيديو)

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا في شباك سالزبورغ النمساوي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد.

وقابل صلاح كرة سقطت من أيدي الحارس النمساوي وسدد قوية محرزًا هدف فريقه الثالث.

وأحرز محمد صلاح هدف فريقه الرابع.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 3 × 0 سالزبورغ | هددددددف الليفر الثالث محمد صلاح في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/H0F6WfjkZ3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019

ويحتل سالزبورغ صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جينك في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين.

أما ليفربول فلا يمتلك أي رصيد من النقاط في تلك المجموعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد.