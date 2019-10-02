أهداف مباراة ليفربول وسالزبورغ: 3-1 للريدز (فيديو)

تقدم السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول بهدف في شباك سالزبورغ النمساوي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد.

وأحرز ماني هدفه في الدقيقة التاسعة بعد كرة مشتركة جميلة مع فيرمينو.

وأضاف روبرتسون الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 24.

وعزز محمد صلاح تقدم فريقه بالهدف الثالث، قبل أن يقلص الفريق النمساوي النتيحة ويحرز هدفه الأول.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 1 × 0 سالزبورغ | هددددددف الليفر الاول "ماني" HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/t4gV9EVDV0 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 3 × 0 سالزبورغ | هددددددف الليفر الثالث محمد صلاح في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/H0F6WfjkZ3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 2, 2019

Goooooooooooooooooooal Hwang Hee-chan ????????????????????!

– فان دايك في مهب الريح pic.twitter.com/sUNhRB5J87 — عز (@MnbrMadrid5) October 2, 2019

ويحتل سالزبورغ صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جينك في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين.

أما ليفربول فلا يمتلك أي رصيد من النقاط في تلك المجموعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد.