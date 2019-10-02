التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

يصطدم نادي ليفربول بنظيره سالزبورغ، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد.

ويحتل سالزبورغ صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جينك في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين.

أما ليفربول فلا يمتلك أي رصيد من النقاط في تلك المجموعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشيًا بتحقيق 7 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعتلي صدارة البطولة بـ 21 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

وسيعتمد يورغن كلوب على نفس طريقته المعتادة، وسيدفع بأدريان في الحراسة بدلاً من البرازيلي المصاب، وأمامه سيتواجد آرنولد وغوميز وفان دايك وروبرتسون، وفي الوسط يتواجد الثلاثي ميلنر وهندرسون وفابينيو، أما الهجوم فسيتكون من الثلاثي المرعب محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام سالزبورغ:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لسالزبورغ:

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

خط الدفاع: راسموس، أندريه سيلفا، فوبر، أولمر.

خط الوسط: سوبوسلاي، يونوزوفيتش، مويبو، هوانغ.

خط الهجوم: مينامينو، كويتا.