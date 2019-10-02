ريال مدريد ضد كلوب بروج.. بونافنتور يتعهد برسم وشمين بعد تسجيل هدفين في ملعب ”سانتياغو برنابيو“

شعر إيمانويل بونافنتور، مهاجم كلوب بروج، بسعادة بالغة بعد التسجيل مرتين خلال التعادل 2-2 في ضيافة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، لكنه الآن بات مطالبًا برسم وشمين بناء على تعهد.

وظهر المهاجم النيجيري في فيديو قبل المباراة أثناء تفقد ملعب ”سانتياغو برنابيو“، وقال إنه إذا نجح في التسجيل في معقل ريال مدريد فإنه سيحتفل بهذه المناسبة برسم وشم على جسده.

وقال بونافنتور خلال رسالة فيديو على حساب النادي على يوتيوب قبل مباراة يوم الثلاثاء ”سانتياغو برنابيو هذا حلم. لم يفكر كثيرون في إمكانية القدوم واللعب هنا. إذا سجلت هدفًا فإني سأرسم وشمًا“.

ولم يكن المهاجم البالغ عمره 21 عامًا في حاجة إلى وقت طويل لتحقيق حلمه إذ تقدم بهدف مفاجئ للفريق البلجيكي في الدقيقة التاسعة. وأضاف هدفًا آخر في الشوط الأول لتنتعش آمال ناديه في انتصار مفاجئ على بطل أوروبا 13 مرة لكن صاحب الأرض انتفض في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق سيرجيو راموس وكاسيميرو.

وبالنسبة للمهاجم بونافنتور فمن غير المرجح أن ينسى ما حدث هذه الليلة خاصة بعد تذكيره بوعده الخاص بالوشم.

وقال بونافنتور لمحطة (آر.تي.إل) البلجيكية التلفزيونية مازحًا: ”أعتقد الآن أني سأرسم وشمين. أنا سعيد بتسجيل هدفين لكننا كنا نريد -حقًّا- الفوز بالمباراة ولم نكن بعيدين عن ذلك. يجب أن نشعر بالسعادة بالنقطة وهي نتيجة ليست سيئة“.

ولم يقدم فيليب كليمو مدرب بروج أي وعود مثل لاعبه لكنه أشاد بإنجاز ناديه في الاقتراب من الفوز في معقل أنجح الفرق الأوروبية.

وقال كليمو: ”هذه نقطة تاريخية وأسلوب لعبنا كان تاريخيًّا وبالنسبة لي هذه الليلة تاريخية سواء أكنا حصلنا على النقاط الثلاث أم حصدنا نقطة واحدة“.

وأضاف: ”حضرنا إلى هنا بخطة طموحة وبرغبة في عدم الدفاع فقط ونحن نفذنا ذلك بشكل رائع“.