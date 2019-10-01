باريس سان جيرمان يصعق غالاتا سراي وينفرد بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في اقتناص فوز مثير من مضيفه غالاتا سراي التركي بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 52 لتشهد هدف التقدم لسان جيرمان عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

دوري ابطال اوربا : غالطه سراي 0 × 1 باريس | هدف ايكاردي..58 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/fuXUTA4FFt — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 1, 2019

وكان ريال مدريد الإسباني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق أربع نقاط عن كلوب بروج، وجاء غالاتا سراي ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.