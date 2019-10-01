باريس سان جيرمان يصعق غالاتا سراي وينفرد بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

باريس سان جيرمان يصعق غالاتا سراي وينفرد بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في اقتناص فوز مثير من مضيفه غالاتا سراي التركي بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 52 لتشهد هدف التقدم لسان جيرمان عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق أربع نقاط عن كلوب بروج، وجاء غالاتا سراي ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

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