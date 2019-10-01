لماذا استبدال زيدان حارسه كورتوا بين الشوطين في مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبدال تيبو كورتوا بين شوطي المباراة التي تعادل فيها الفريق الملكي مع ضيفه كلوب بروغ بسبب شعور الحارس البلجيكي ”بدوار شديد ومشاكل في المعدة“.

وتعادل ريال مدريد بصعوبة شديدة مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2 -2 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس بهدفين لكلوب بروغ في الدقيقتين التاسعة و39، ورد سيرجيو راموس بهدف للريال في الدقيقة 55 ثم أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد طرد رود فورمر في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن كورتوا تعرض لصافرات استهجان من الجماهير بسبب تسببه في تأخر فريقه بهدفين في الشوط الأول.

وجاء رد فعل كورتوا بطيئًا في الهدفين حيث كان يجب عليه التعامل معهما بشكل أفضل، وعلى الأقل يمنع أحدهما، إذ إنه في الهدف الثاني، تحرك ببطء شديد لتقليص المساحة على المهاجم النيجيري، وظهر مرتبكًا مرة أخرى، وسقط على الأرض، والكرة تطير إلى شباكه.