ليفربول مستعد لمواجهة مفاجآت سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا

باعتباره رائدًا لكرة القدم المعتمدة على الضغط المستمر على المنافس، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يدرك تمامًا ما يمكن أن يقدمه سالزبورغ في مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الأربعاء.

ويلعب سالزبورغ النمساوي، بقيادة المدرب جيسي مارش، بطريقة تشبه ليفربول تحت قيادة كلوب، ويضغط بقوة لاستعادة الكرة ويتحول من الدفاع للهجوم بسرعة بينما لا يزال لاعبو الفريق المنافس في غير مراكزهم.

ويعود الفضل إلى كلوب في انتشار ما يطلق عليه ”الضغط العكسي“ في ألمانيا حين كان يقود ماينتس وأتقن هذا الأسلوب في بروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى إنجلترا.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:“الطريقة التي يلعب بها سالزبورج صممت خصيصًا لمفاجأة الفرق الكبيرة، لكن إذا كان هناك أحد في العالم يعرف تفاصيل الطريقة التي يلعبون بها، أعتقد أنني هذا الشخص، وقد طبقت هذه الطريقة لفترة طويلة جدًا، وكنت أفكر بطريقة مشابهة حين بدأت العمل في مجال التدريب، ولذلك أعرف أين تكمن الصعوبات“.

واستهل ليفربول بطل أوروبا مشواره في المجموعة الخامسة بالخسارة 2-صفر في نابولي.

ورغم أن مواجهة سالزبورغ تبدو مهمة أسهل كثيرًا من رحلة نابولي، أكد كلوب أنه لا يوجد مجال للاستهانة بالمنافس، قائلًا:“هدفنا كان دائمًا أن نكون المنافس الأكثر إزعاجًا في عالم كرة القدم وإذا ظهرنا بهذه الصورة، غدًا، لن يكون الأمر سهلًا على سالزبورغ، ولا يعترينا أي شعور بأن مباراة، يوم غدٍ، مضمونة لأنها ليست كذلك، وعلينا أن نبدأ تحقيق الانتصارات ونتجنب إهدار الوقت“.

وأصبح إرلينج هالاند (19 عامًا) مهاجم سالزبورغ ثالث أصغر لاعب يحرز 3 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال في فوز الفريق النمساوي 6-2 على جنك البلجيكي في مباراته الأولى.

وقال كلوب:“يبدو ذهنه صافيًا في الملعب ويتحلى بالتركيز المطلوب ويمثل خطرًا حقيقيًا، وللأسف فإنه ليس مصدر الخطورة الوحيد في سالزبورغ لكنه مصدر خطورة حقيقي“.

وسيتعين على ليفربول أن يعيد تشكيل خط دفاعه قبل مباراة، يوم غدٍ الأربعاء، بعد أن أكد كلوب أن جويل ماتيب أصيب بكدمة ولن تتم المغامرة بإشراكه.

ولا يزال لاعب الوسط شيردان شاكيري والحارس أليسون بيكر غائبين عن تشكيلة ليفربول بسبب إصابات في ربلة الساق، لكن الأخير من المفترض أن يعود في الوقت المناسب لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.