تشكيل ريال مدريد ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، ضد كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث ريال مدريد عن تصحيح المسار بعد أن خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خارج دياره بالجولة الأولى بثلاثية دون رد، ويخشى مفاجآت كلوب بروج البلجيكي الباحث عن نتيجة إيجابية.

وتقام المباراة في الساعة السابعة و55 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بصافرة الحكم جيورجي كاباكوف.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ويفتقد ريال مدريد خدمات نجميه غاريث بيل وخيمس رودريغز، وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين بحسب ماركا: