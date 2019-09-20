رسميًا.. هدف كوادرادو في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الأفضل بالجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا، هدف الكولومبي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس الإيطالي على أتلتيكو مدريد الإسباني، الأفضل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتك ليوناردو بونوتشي الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد، ثم مررها إلى غونزالو هيغواين، الذي مررها عرضية إلى كوادرادو القادم من الخلف، ليسددها في مرمى الحارس جان أوبلاك، ليتقدم يوفنتوس 1/0، في الدقيقة 48.

وانتهت المباراة بالتعادل 2/2، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، رغم تقدم يوفنتوس 2/0.

وتفوق هدف كوادرادو على هدف لوكاس مورا جناح توتنهام هوتسبير على أوليمبياكوس اليوناني، وهدف الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان على ريال مدريد، وهدف إدسون ألفاريز مدافع أياكس أمستردام، على ليل الفرنسي.

وحصل الشاب إرلينغ براوت هولاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي على جائزة أفضل لاعب، بعد تألقه في أمام جينك البلجيكي.

المُهاجم النرويجي تألق وسجل 3 أهداف خلال مباراة فريقه أمام جنك البلجيكي، والتي انتهت بفوز ريد بول سالزبورغ 6/2، لحساب المجموعة الخامسة، التي تضم ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي.