كريستيانو رونالدو يشرح إشارته في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

فسّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إشارته التي وجهها لجماهير أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعرّض رونالدو لصافرات استهجان طوال المباراة مع كل مرة كان يلمس فيها الكرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ووجّه رونالدو بيده إشارة غامضة لجماهير أتلتيكو مدريد بعد الهجمة الأخيرة التي كاد أن يسجل منها هدف الفوز القاتل، وأضافت أن رونالدو ردّ على الصحفيين عقب المباراة وفسر إشارته وقال: ”التعلم، يجب عليك أن تتعلم“.

وفسر متابعون إشارة رونالدو بأنه يتوعد جماهير أتلتيكو مدريد بالفوز على فريقهم في مباراة الإياب في تورينو بإيطاليا.

كريستيانو رونالدو عن تعرضه للشتائم من مشجعي أتلتيكو ​​مدريد : ”لا يتعلمون من تجارب الماضي، كان عليهم أن يتعلموا“ والله تصريح ناري ????????❤️ pic.twitter.com/WrtaED64WL — ابو حمدون (@madrid2018_b) September 19, 2019

وتقدم يوفنتوس 2/0 لكن أتلتيكو مدريد نجح في تسجيل هدفين لتنتهي المباراة 2/2، علمًا أن مباراة الإياب تقام يوم 26 نوفمبر.

وتضم المجموعة الرابعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو وباير ليفركوزن.