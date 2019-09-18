بايرن ميونخ يستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا بفوز مريح على رد ستار الصربي (فيديو)

استهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل 3-صفر على ضيفه رد ستار بلغراد اليوم الأربعاء في مباراة من طرف واحد في المجموعة الثانية.

وضع كينغسلي كومان بايرن في المقدمة في الدقيقة 34 من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من إيفان بريشيتش وضاعف روبرت ليفاندوفسكي الغلة للفريق الألماني في الدقيقة 80.

وأحرز توماس مولر، الذي أصبح أكثر لاعب ظهورًا مع بايرن في دوري أبطال أوروبا عندما حل بديلًا ليشارك في مباراته 106 في المسابقة، أول أهدافه هذا الموسم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وصنع بايرن، الذي مدد عدد المباريات التي لم يتجرع فيها الهزيمة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على أرضه إلى 16 مباراة، فرصًا كثيرة وسدد مرتين في إطار المرمى بينما ظهر الفريق الصربي الذي تأهل من الأدوار التمهيدية بلا أنياب.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة عدل أولمبياكوس تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع توتنهام في أثينا.

دوري ابطال اوربا : بايرن ميونخ 1 – 0 النجم الاحمر | هدف كومان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/krG4XdXrVV — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

دوري ابطال اوربا : بايرن ميونخ 2 × 0 النجم الاحمر | هدف ليفا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/XadCy4ZVq2 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019