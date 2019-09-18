أولمبياكوس ينتفض ويخطف تعادلًا مثيرًا من توتنهام في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه توتنهام الإنجليزي 2 – 2، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه هاري كين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل البرتغالي دانييل بودنيسي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس، قبل أن يسجل الفرنسي ماتيو فالبوينا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ويحل أولمبياكوس ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من المجموعة، فيما يستضيف توتنهام فريق النجم الأحمر الصربي، في المرحلة التي تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

دوري ابطال اوربا : أولمبياكوس 0 × 1 توتنهام | هدف هاري كين ذ26 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/mbinMtSPXk — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

دوري ابطال اوربا : أولمبياكوس 0 × 2 توتنهام | هدف لوكاس مورا د30 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/kC1xBhOxgc — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

دوري ابطال اوربا : أولمبياكوس 1 × 2 توتنهام | هدف بودنسي د44" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/rNs4A8Qku9 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

دوري ابطال اوربا : أوليمبياكوس 2 × 2 توتنهام | هدف فالبوينا HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/lBJdqZkp7M — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

كما خيَّم التعادل السلبي على لقاء كلوب بروغ البلجيكي مع ضيفه غالاتا سراي التركي، اليوم الأربعاء، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضًا فريقي ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.