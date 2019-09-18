نادي برشلونة يكشف رسميًّا عن التشخيص النهائي لإصابة جوردي ألبا

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن التشخيص الرسمي للإصابة التي يعاني منها جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق.

وكان ألبا غادر مباراة البارسا أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، بسبب مشكلة عضلية.

[INJURY NEWS] Hamstring injury for Jordi Alba More info ???? https://t.co/JRBY5rKYnU pic.twitter.com/4uy4VUGiR8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 18, 2019

وأوضح برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي، أن ألبا خضع لفحوصات طبية، أكدت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأضاف بيان برشلونة، أن مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن فترة غياب ألبا عن المباريات تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

ومن المنتظر أن يغيب ألبا عن مواجهتي غرناطة وفياريال، وعلى الأرجح خيتافي، ويمكن أن يعود في مواجهة دوري الأبطال أمام إنتر ميلان يوم الـ2 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.