مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند.. أنسو فاتي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

دخل الشاب أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة، تاريخ دوري أبطال أوروبا، بتحقيقه رقمًا قياسيًا، بوجوده في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا ضد بروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الدفع بأنسو فاتي أساسيًا في خط الهجوم إلى جانب أنطوان غريزمان، ولويس سواريز، وترك ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء.

???????? Ansu Fati becomes Barcelona's youngest ever player in UEFA competition; Leo Messi on the bench in Dortmund…#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/R7GcM9RLzw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019