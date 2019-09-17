زيدان يوضح موقف هازارد من المشاركة في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بات جاهزًا لقيادة الفريق في مواجهة باريس سان جيرمان، وبجواره الثنائي خاميس رودريغيز، وغاريث بيل.

ويواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:“نحن سعداء ببداية المنافسة من جديد، ونعلم أن المنافس لن يكون سهلًا، ومستعدون لمواجهة باريس“.

وأضاف:“باريس سان جيرمان فريق قوي، وأحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا كما جرت العادة“.

وعلّق على غياب ثلاثي باريس، نيمار، وكافاني، ومبابي:“بالطبع الغيابات ستؤثر عليهم، لكننا سنواجه فريقًا كبيرًا، ولديهم العديد من اللاعبين الرائعين أيضًا“.

ورفض زيدان توجيه النصيحة لباريس سان جيرمان بشأن الأبطال، قائلًا:“لا يمكنني تقديم النصائح، هم في تحسن مستمر ولديهم فريق جيد، ولكن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس أمرًا سهلًا“.

وتحدث عن جاهزية هازارد، قائلًا:“عندما يستقر ويتأقلم، سيرى الجميع ما سيفعله، ولديه الكثير من الطموح لتقديم كل شيء لريال مدريد، وأصبح جاهزًا للمشاركة بشكل أساس“.

واختتم:“نعم أريد كريم بنزيما في تشكيلة الفريق دائمًا، حتى لا يتحدث البعض عن أشياء خارج كرة القدم، فهو لاعب جماعي ويضيف الكثير للفريق بالكامل“.