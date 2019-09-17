مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار.. غوارديولا يعلن إصابة جون ستونز وغيابه لفترة طويلة

تلقى نادي مانشستر سيتي صدمة جديدة، حيث أعلن بيب غوارديولا المدير الفني للفريق عن إصابة مدافع الفريق جون ستونز وغيابه لفترة طويلة عن المباريات الرسمية.

ولعب المدافع الإنجليزي بشكل طبيعي مباراة نورويتش سيتي الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، والتي خسرها الفريق يوم السبت الماضي بنتيجة 3-2.

وتحدث المدرب الإسباني عن إصابات الفريق في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وقال: ”فودين؟ يعاني من فيروس في معدته، سيغيب عن مباراة الغد وربما المباراة التالية لها“.

وعن ستونز: ”لقد تعرض لإصابة عضلية صباح اليوم في التدريبات الجماعية، وسيغيب عن المباريات لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع“.

ويعاني مانشستر سيتي من كثرة الإصابات في الموسم الحالي، حيث يغيب عنه كل من إيمريك لابورت، بنيامين ميندي وليروى ساني.