مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. رسميًا.. كشف موقف مبابي وكافاني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، رسميًا، غياب نجميه كيليان مبابي وإدينسون كافاني عن مواجهة ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وأوضح باريس سان جيرمان في بيان أن حالة كيليان مبابي وكافاني في تطور جيد، وأنه من المتوقع أن يتمّا عملية الشفاء في نهاية الأسبوع، ما يعني غيابهما عن مواجهة ريال مدريد.

وأُصيب مبابي وكافاني في مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، يوم 25 أغسطس، وقد انتهت بفوز بي أس جي 4/0 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكتب مبابي على حسابه في موقع ”تويتر“: ”أصبح الآن رسميًا، لن أبدأ حملتنا الأوروبية في الداخل ضد ريال مدريد. أنا حزين جدًا لعدم تمكني من اللعب، لكنني سأقدم كل دعمي من المدرجات وآمل أن أعود بنسبة 100%“.

ويستضيف باريس سان جيرمان ريال مدريد الإسباني على ملعب بارك دي فرانس، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويفتقد باريس سان جيرمان جهود نيمار للإيقاف، في حين يغيب سيرجيو راموس وناتشو عن ريال مدريد للإيقاف كذلك، كما يغيب عن ريال مدريد لوكا مودريتش وإيسكو وماركو أسينسيو وفيديريكو فالفيردي ومارسيلو للإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة على ملعب بارك دي برانس، يوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق رؤوف خليف.