مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند.. ضربة قوية لأسود فيستفاليا قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

تعرض بروسيا دورتموند الألماني ومدربه السويسري لوسيان فافر لضربة قوية قبل مواجهة برشلونة الإسباني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتعرض الحارس السويسري رومان بوركي لإصابة في عضلات البطن، ومن المتوقع ألا يكون قادرًا على اللعب أمام برشلونة على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ورومان برووكي، البالغ من العمر 28 عامًا، هو الحارس الأول لبروسيا دورتموند، وشارك الموسم الحالي في 3 كباريات مع النادي الألماني، استقبل فيها 4 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك مرة وحيدة.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا برشلونة مع بروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براغ التشيكي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.