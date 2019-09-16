بعد سفره إلى ألمانيا.. مصادر تكشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة مع ناديه برشلونة أمام بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ونقلت شبكة ”ESPN“ عن مصادر من غرف ملابس برشلونة أن ميسي يريد اللعب أمام بروسيا دورتموند، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في حين لا يريد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة المُخاطرة بإشراك اللاعب الأرجنتيني.

ولم يشارك ميسي أي دقيقة في أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابة في ربلة الساق، لكنه شارك في تدريبات برشلونة الجماعية، الأحد؛ كما أعلن برشلونة ضمه لقائمة الفريق التي ستواجه بروسيا دورتموند، عقب مشاركة اللاعب في تدريبات برشلونة، صباح الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع بروسيا دورتموند..

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.