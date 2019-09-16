تشكيل برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة ضيفًا على بروسيا دورتموند، مساء غد الثلاثاء، على ”سيغنال إيدونا“، ضمن المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وستكون مواجهة ”سيغنال إيدونا بارك“ الأولى بين دورتموند وبرشلونة في المسابقة القارية، لكنهما التقيا سابقًا على الكأس السوبر القارية عام 1998 حين توج النادي الكاتالوني باللقب بفوزه ذهابًا على أرضه 2-0 قبل التعادل إيابا 1-1.

ويدخل الفريقان الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوزين الكاسحين اللذين حققاهما في الدوري المحلي، دورتموند على باير ليفركوزن 4-0 بفضل ثنائية ماركو رويس، وبرشلونة على فالنسيا 5-2 بفضل ثنائية للعائد من الإصابة الأوروجوياني لويس سواريز.

ومن المقرر أن تكون تشكيلة الفريقين كالآتي:

دورتموند:

حراسة المرمى : بوركي.

خط الدفاع : أكانجي – أشرف حكيمي – ماتس هوميلز – جويريرو.

خط الوسط : ديلاني – أكسيل فيتسل – جوليان براندت – ماركو رويس – جادون سانشو.

الهجوم : باكو ألكاسير.

برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغين.

الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – جوردي ألبا.

الوسط : فرينكي دي يونغ – سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو.

الهجوم : أنطوان غريزمان – لويس سواريز وكارليس بيريز.