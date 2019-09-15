مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.. هل يحمل كيلور نافاس مشاعر انتقامية ضد ”الملكي“؟

أكد حارس باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي يستضيف ريال مدريد الأربعاء المقبل، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أنه لا يحمل مشاعر انتقامية تجاه فريقه السابق الذي رحل عن صفوفه هذا الصيف للانتقال لنادي العاصمة الفرنسية.

وعقب أول مباراة خاضها أساسيًا بقميص بي إس جي، في لقاء انتهى بفوز الفريق الباريسي على ستراسبورغ بهدف دون رد في الدوري الفرنسي، أكد حارس الريال السابق أنه مطمئن ولا يشعر بالقلق، وذلك ردًّا على سؤاله عما إذا كان لديه رغبة في الثأر من النادي ”الملكي“ حين يحل ضيفًا على ملعب حديقة الأمراء الأربعاء المقبل.

وقال نافاس الذي تألق في مباراة ”الليغ آ“ السبت: ”عشت لحظات رائعة مع الريال تشكل جزءًا من مسيرتي، لكنني الآن في باريس وأريد أن أقدم هنا أفضل ما عندي لمشجعين استقبلوني بحب كبير“.

ودافع نافاس عن عرين ”الميرينغي“ على مدار 5 أعوام دخل خلالها التاريخ كونه كان الحارس الأساسي وصاحب فضل كبير في حصد لقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية.

ومنذ انضمامه من صفوف ليفانتي في 2014، شارك نافاس مع الريال في 162 مباراة في جميع البطولات.