مواجهات نارية.. جدول مباريات برشلونة المقبلة (إنفوغرافيك)

يلاقي نادي برشلونة منافسه فالنسيا، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، في بداية سلسلة مباريات قوية للنادي الكتالوني ومدربه إرنيستو فالفيردي.

ويلعب برشلونة 7 مباريات قوية ومؤثرة في موسمه في ظرف 23 يومًا.

وتبدأ سلسلة مباريات برشلونة عندما يستضيف فالنسيا اليوم السبت، في رابع مباريات الدوري الإسباني، ثم يسافر برشلونة لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويوم 21 سبتمبر يسافر برشلونة لمواجهة غرناطة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ثم يستضيف فياريال على ملعب كامب نو يوم 24 سبتمبر.

ويسافر برشلونة مجددًا وهذه المرة إلى العاصمة مدريد لمواجهة خيتافي في الجولة السابعة من الليغا، قبل أن يستقبل إنتر ميلان الإيطالي في ثاني مباريات دور أبطال أوروبا يوم 2 أكتوبر.

وستكون آخر مباريات برشلونة القوية عندما يستقبل إشبيلية على ملعب كامب نو يوم 5 أكتوبر في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ولم يحقق برشلونة البداية التي كان يتمناها عشاقه، إذ افتتح الموسم بالخسارة 0/1 أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، ثم تغلب 5/2 على ريال بيتيس، قبل أن يتعادل 2/2 مع أوساسونا الصاعد حديثًا.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أو 3 مباريات، وتأكد غيابه عن فالنسيا، في حين تحوم الشكوك حول قدرته على اللحاق بمواجهة بروسيا دورتموند.