فالفيردي يؤكد صعوبة لحاق ميسي بمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

أكد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة صعوبة لحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقاء بروسيا دورتموند في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي :“ في البداية كنا نعتقد أنها إصابة صغيرة، لكن الجرح انفتح قليلًا والآن نذهب بهدوء، إنه في الوقت المناسب للعودة لا أعرف إن كان يوم الثلاثاء أو وقت لاحق، لا أريد الحديث عن التوقعات لكن يوم الثلاثاء صعب“.

ولم يشارك ميسي في أي لقاء رسمي لبرشلونة هذا الموسم، وكان يأمل بالعودة في بداية مشوار الفريق في دوري الأبطال لكن الإصابة ستمنعه من الظهور، وقد يكون لقاء غرناطة في الدوري الفرصة المناسبة لعودة النجم الأرجنتيني.

وسيكون الأوروغوياني لويس سواريز الخبر الجيد لمدرب برشلونة بعد تلقيه التصريح الطبي بالعودة للعب، وسيكون جاهزًا للقاء فالنسيا السبت.