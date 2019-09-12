نادي برشلونة يكشف عن قميصه الثالث للموسم 2019/2020 (فيديو وصور)

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن قميصه الثالث، الذي سيرتديه في بعض مباريات الموسم الحالي 2019/2020.

وظهر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه في إعلان الكشف عن القميص الثالث، والذي بدا باللون التركوازي اللامع، في حين يظهر اللونان الأزرق والأحمر على منطقة الرقبة، والأزرق على مقدمة الأكمام.

وسيرتدي لاعبو برشلونة القميص الجديد في أولى مباريات النادي الكتالوني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي برشلونة مع بروسيا دورتموند، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في المجموعة السادسة للبطولة، يوم الثلاثاء.

وقال جيرارد بيكيه: ”سيكون من دواعي سروري أن أرتدي هذه المجموعة من القمصان وجلب الفرح والانتصارات لمشجعينا حول العالم“.

وسيكون القميص الثالث متاحًا للشراء غدًا في موقع ومتاجر شركة ”Nike“.

يشار إلى أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أوقعت برشلونة مع بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

???????? La 3a equipació ja és aquí! Què us sembla? ???? pic.twitter.com/EIeEYCo4Ag — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 12, 2019