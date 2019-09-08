نبأ سار لتوماس توخيل قبل مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

تلقى المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نبأ سارًا قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن المهاجم الأوروغواياني إدينسون سيكون قادرًا على اللحاق بمباراة ريال مدريد، حيث يتعافى من إصابة في الفخذ منذ 25 أغسطس.

وأضافت الصحيفة أن كافاني، البالغ من العمر 32 عامًا، يتعافى من الإصابة بشكل إيجابي، وبشكل مبدئي، سيكون قادرًا على اللعب أمام ريال مدريد يوم 18 سبتمبر.

وحاليًا يفتقد باريس سان جيرمان جهود نجمه الفرنسي كيليان مبابي للإصابة، إلى جانب كافاني، كما أن البرازيلي نيمار لم يشارك ولا مرة حتى الآن، لكنه أدى بشكل جيد في مباراة البرازيل وكولومبيا وديًا، لكن سيكون بإمكان توخيل الاعتماد على الوافد الجديد، الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، قبل أيام إن كافاني الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أمام تولوز، أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي اُستبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه ستراسبورغ يوم 14 سبتمبر في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، ثم يستقبل ريال مدريد على ملعب بارك دي برانس.