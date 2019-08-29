ماذا قال يورغن كلوب عن مهمة ليفربول للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا؟

يعتقد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن فريقه سيواجه مهمة شاقة خلال الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بسبب الارتفاع الجنوني في مستوى المسابقة.

قاد كلوب ليفربول للوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، لكنه شدد على أن النتائج الرائعة الأخيرة لا تعني أنه سيظل مرشحاً للاحتفاظ باللقب.

وقال المدرب الألماني لوسائل إعلام بريطانية: ”لا توجد مشكلة لدي في الوصول للنهائي مجدداً، لكن في الوقت الحالي لست متأكداً تماماً من حدوث ذلك“.

وأضاف: ”نملك نفس الفرص مثل الجميع، الأندية الإنجليزية مهيمنة حالياً، وأعتقد حقاً أن هناك العديد من الفرق تتمتع بفرص جيدة“.

ويأتي ليفربول على رأس فرق المستوى الأول برفقة تشيلسي وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرغ في قرعة دور المجموعات التي ستسحب في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتابع: ”لا اعتقد أن المستوى الثاني كان أقوى من ذلك، هذا جنون، يجب أن تكون كل هذه الفرق في المستوى الأول، لكن لا توجد أماكن كافية“.

وأوضح: ”ولا أعتقد أن المستوى الثالث كان أقوى من وضعه الحالي أيضاً، إذا كان البعض يفكر حقاً في دوري السوبر فلا أعتقد أن هناك حاجة لذلك، في المستوى الرابع قد تواجه لايبزيغ.

واختتم: ”يوجد الكثير من الفرق القوية مثل: يوفنتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد، هل تتوقعون أن هذه الفرق ستستسلم؟“.