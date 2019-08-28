حسم التأهل في دوري أبطال أوروبا.. والزمالك ضد مصر المقاصة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الأربعاء مباريات إياب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الـ 28 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
دوري أبطال أوروبا:
أياكس أمستردام الهولندي VS أبويل نيقوسيا القبرصي، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.
سلافيا براغ التشيكي VS كلوغ الروماني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.
كلوب بروغ البلجيكي VS لاسك لينز النمساوي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.
الدوري الفرنسي:
ليل VS سانت إيتيان، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.
نيس VS أولمبيك مرسيليا، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.
دوري أبطال آسيا:
جوانغزو إيفرغراند الصيني VS كاشيما إنتلرز الياباني، الساعة الـ15:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
كأس محمد السادس للأندية الأبطال:
الكويت الكويتي VS الشرطة العراقي، الساعة الـ 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.
كأس مصر:
الزمالك VS مصر للمقاصة، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.
الدوري التونسي:
حمام الأنف VS الأفريقي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.
الصفاقسي VS النجم المتلوي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2.
الدوري القطري:
الوكرة VS قطر، الساعة الـ17:10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:10 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.