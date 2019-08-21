اتحاد طنجة ضد الزوراء العراقي وتصفيات دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكذلك دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

الرفاع البحريني VS هورسيد الصومالي، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

اتحاد طنجة المغربي VS الزوراء العراقي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

تصفيات دوري أبطال أوروبا:

دينامو زغرب الكرواتي VS روزنبورغ النرويجي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة BT Sport ESPN

يانغ بويز السويسري VS سرفينا زفيزدا الصربي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

أولمبياكوس اليوناني VS كراسنودار الروسي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري القطري:

السد VS الوكرة، الساعة 17:20 بتوقيت مكة المكرمة، 15:20 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.

قطر VS الدحيل ، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1.