مباراة أبويل نيقوسيا وأياكس.. الأردني موسى التعمري يراوغ لاعبي الفريق الهولندي ببراعة (فيديو)

جذبت مراوغات الأردني موسى التعمري، لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي، آهات الجماهير خلال مباراة فريقه ضد أياكس الهولندي، يوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتداول الجمهور فيديو مبهرًا للاعب في الدقيقة 86 وهو ينطلق بقوة ويراوغ ثنائي أياكس ولكنه سدد بقوة أعلى العارضة.

موسى التعمري كمان وكمان اياكس – ابويل via @arbfoot pic.twitter.com/cYLZKae2sY — arbfootgifs (@gifsarb) August 20, 2019

وتعادل فريق أياكس امستردام الهولندي، سلبيًا مع أبويل نيقوسيا القبرصي.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي أياكس الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

بينما يحتاج أبويل نيقوسيا للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة لانتزاع بطاقة العبور إلى المجموعات.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.