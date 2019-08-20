أياكس الهولندي ونيقوسيا القبرصي يتعادلان سلبيًا في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق أياكس أمستردام الهولندي، يوم الثلاثاء، سلبيًا مع أبويل نيقوسيا القبرصي في ذهاب الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي أياكس الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

بينما يحتاج أبويل نيقوسيا للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة لانتزاع بطاقة العبور إلى المجموعات.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.

سلافيا براغ

وفي مباراة أخرى، عاد فريق سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء، من الأراضي الرومانية بانتصار عقب الفوز على مضيفه كلوج الروماني بهدف دون رد.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي سلافيا براغ بروج الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

بينما يحتاج كلوج الفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة لانتزاع بطاقة العبور إلى المجموعات.

أنهى سلافيا براغ الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله لوكاس ماسوبوست في الدقيقة 28.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، واستمر مسلسل إضاعة الهجمات دون أن تتغير النتيجة.

كلوب بروج

كما حقق فريق كلوب بروج البلجيكي، فوزًا على مضيفه لاسك لينز النمساوي بهدف دون رد.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي كلوب بروج الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

بينما يحتاج لاسك لينز الفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء العودة لانتزاع بطاقة العبور إلى المجموعات.

ويدين كلوب بروج بالفضل في تحقيق الانتصار إلى هانز فاناكن الذي سجل هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.