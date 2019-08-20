مباراة أبويل نيقوسيا وأياكس.. الأردني موسى التعمري يخطف الأضواء خلال الشوط الأول (فيديو)

خطف الأردني موسى التعمري، لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي، الأضواء في الشوط الأول خلال مباراة فريقه ضد أياكس الهولندي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشاد الأستوديو التحليلي لقناة ”بي إن سبورتس“ بتحركات اللاعب الأردني والتي شكلت خطورة على الفريق الهولندي، ولكن هجماته لم تسفر عن إحراز أي أهداف.

ويسعى الفريق الهولندي إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد المستوى الرائع الذي قدمه في النسخة الماضية من المسابقة بالتأهل للدور نصف النهائي، حيث من المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب أياكس يوم 28 أغسطس الجاري.

ويطمح بطل الدوري الهولندي إلى معادلة إنجاز العام الماضي بعد سنوات من الغياب عن المشهد على المستوى القاري، وذلك دون اثنين من أبرز نجومه، قلب الدفاع ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ الذي رحل إلى برشلونة.

ويعتمد الجهاز الفني لنادي أبويل نيقوسيا على عدد من النجوم، وعلى رأسهم الأردني موسى التعمري، (22 عامًا)، الذي استطاع خطف الأضواء في الموسم الماضي، بعدما ساهم بتتويج فريقه بلقب الدوري بالموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة المحلية، ما جعل عددًا من الأندية الأوروبية تراقب المهاجم الشاب.

وتنطلق منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 سبتمبر المقبل، بينما تختتم بإقامة المباراة النهائية في إسطنبول في 30 مايو 2020 .