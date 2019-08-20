الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أبويل نيقوسيا وأياكس في دوري أبطال أوروبا ‎

تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، مباريات قوية ضمن الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتقابل أبويل نيقوسيا القبرصي مع أياكس أمستردام الهولندي بطل الدوري الهولندي، والذي أقصي من دور نصف نهائي ”تشامبيونز ليغ“ الموسم الماضي.

ويقام اللقاء على ملعب ”نيو جي اس بي ستاديوم“ في أبرز مواجهات الليلة حيث يلتقي في المواجهتين المتبقيتين بروج البلجيكي مع لاسك لينز، وسلافيا براج ضد كلوج الروماني.

ويسعى الفريق الهولندي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد المستوى الرائع الذي قدمه في النسخة الماضية من المسابقة بالتأهل للدور نصف النهائي، حيث من المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب أياكس يوم 28 أغسطس الجاري.

ويطمح بطل الدوري الهولندي في معادلة إنجاز العام الماضي بعد سنوات من الغياب عن المشهد على المستوى القاري، وذلك بدون اثنين من أبرز نجومه، قلب الدفاع ماتياس دي ليخت الذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ الذي رحل إلى برشلونة.

ويعتمد الجهاز الفني لنادي أبويل نيقوسيا على عدد من النجوم، وعلى رأسهم الأردني موسى التعمري، (22 عامًا)، الذي استطاع خطف الأضواء في الموسم الماضي، بعدما ساهم بتتويج فريقه بلقب الدوري بالموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة المحلية، ما جعل عددًا من الأندية الأوروبية تراقب المهاجم الشاب.

وتنطلق منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 سبتمبر المقبل، بينما تختتم بإقامة المباراة النهائية في إسطنبول في 30 مايو 2020 .

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق خالد الغول.