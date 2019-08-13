أياكس يهزم باوك سالونيكا ويتأهل بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق أياكس أمستردام الهولندي، يوم الثلاثاء، بصعوبة بالغة للدور التمهيدي الأخير (مرحلة تحديد المتأهل للمجموعات) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب أياكس على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة الإياب للدور التمهيدي الثالث للبطولة القارية، بعد تعادل بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب.

تقدم باوك بهدف عن طريق كونستانتينوس بالوغيانيس في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.

وعاد أياكس بثلاثية عبر الصربي دوشان تاديتش من ضربتي جزاء في الدقيقتين 43 و85، والأرجنتيني نيكولاس تاغليافيكو في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وعاد الفريق اليوناني ليقلص الفارق بهدف عن طريق بالوغيانيس في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وفي نفس الدور، تأهل أبويل نيقوسيا بطل قبرص على حساب كارباغ أغدام بطل إذربيجان، وروزنبورغ النرويجي على حساب ماريبور السلوفيني.