هدف ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وليفربول الأفضل بدوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 (فيديو)

اختير هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة ناديه برشلونة الإسباني مع ليفربول، الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأفضل في موسم 2018/2019.

وحصل برشلونة على ركلة حرة سددها ليونيل ميسي قوية في مرمى الحارس البرازيلي أليسون باكير في الدقيقة 82، ليعلن تقدم النادي الكتالوني 3/0، بعد أن سجل لويس سواريز في الدقيقة 26، وميسي ذاته في الدقيقة 75.

…y aquí está el golazo ???? ???????? ¡Un espectacular libre directo por parte del capitán del @FCBarcelona_es! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/1UGLpVKZxt — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) August 9, 2019

ورغم فوز برشلونة 3/0 في ذهاب نصف النهائي؛ إلا أن النادي الكتالوني لم ينجح في بلوغ المباراة النهائية، بعدما خسر 0/4 أمام ليفربول في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد.

وسجل ميسي 12 هدفًا ليحصد جائزة هداف البطولة، متفوقًا على دوشان تاديتش لاعب أياكس أمستردام الهولندي الذي سجل 9 أهداف.

يشار إلى أن ليفربول أحرز لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، بعدما تغلب 2/0 على مواطنه توتنهام في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.