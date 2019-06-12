غوارديولا: سأبذل قصارى جهدي ليظفر مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه سيبذل قصارى جهده في الموسم المقبل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح غوارديولا مجددًا لوسائل الإعلام، على هامش بطولة الأساطير الجولف، مدى أهمية فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وأضاف: هناك فرق رائعة وفرق أخرى تستحق الفوز باللقب، دوري الأبطال بطولة مهمة، ولكن الأهم هو لقب الدوري الإنجليزي الذي يثير سعادتك بشكل هائل.

وأضاف غوارديولا: جميعنا يريد الفوز بدوري الأبطال لأنه أفضل شيء يمكن أن نفعله، أهم شيء هو أن نحاول مجددًا، سنكرر المحاولة، إذا فشلنا سنحاول مجددًا، أهم شيء هو أن تنافس حتى النهاية.