ليروي ساني يرفض الكشف عن مستقبله مع مانشستر سيتي

رفض النجم الألماني ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية، بعد أن خاض يوم الثلاثاء آخر مبارياته لهذا الموسم مع منتخب بلاده.

وقال ساني ”23 عامًا“ عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8 – صفر على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020: الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها.

وردًا على سؤال عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونخ الألمانية قد تثير شغف نادي بايرن ميونخ الألماني لبدء مفاوضات معه، أجاب ساني قائلًا: هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ.

وطبقًا لتكهنات الصحف العالمية، يتطلع بايرن ميونخ للفوز بخدمات ساني الذي لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يقوده فنيًا المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.