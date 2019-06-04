هدف ميسي في ليفربول الأفضل في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر اختيار هدف ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة في مرمى ليفربول في ذهاب قبل النهائي كأفضل هدف في البطولة موسم 18-2019.

وأطلق ميسي البالغ من العمر 31 عامًا تسديدة مذهلةمن مسافة 25 مترًا سقطت عند سقف مرمى البرازيلي أليسون بيكر ليصبح الهدف رقم 600 لميسي بقميص برشلونة والهدف الثالث للفريق الكتالوني في قبل النهائي.

وحصل هذا الهدف على الأعلى تصويتًا بين الجماهير في استفتاء أفضل هدف في البطولة التي توج ليفربول بلقبها فيما بعد.

لكن ليفربول حقق المفاجأة حيث فاز في الإياب برباعية نظيفة، وتأهل إلى نهائي البطولة في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتوج ليفربول بلقبه السادس في أغلى البطولات الأوروبية بعد فوزه بهدفين نظيفين على توتنهام هوتسبير، يوم السبت الماضي، سجلهما المصري محمد صلاح بعد ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والبلجيكي ديفوك أوريغي قبل النهاية بثلاث دقائق.