شاهد.. الجماهير تحتشد في استقبال لاعبي ليفربول بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

عاد فريق ليفربول بطل أوروبا إلى ميرسيسايد بكأس دوري أبطال أوروبا في يد الألماني يورغن كلوب المدير الفني والقائد غوردان هندرسون، عقب هبوطهما من الطائرة العائدة من مدريد فور الوصول إلى مطار جون لينون.

وأنهى ليفربول موسمًا مذهلًا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه 2/0 على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال يوم السبت وعوّض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، فيما حسم ديفوك أوريغي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.

وبدا صلاح في إحدى الصور يحتضن الكأس بينما كان نائمًا في الطائرة التي أقلت الفريق يوم الأحد عائدة إلى ليفربول.

ولم يقدم ليفربول، الذي خسر لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي، مستواه المذهل في الهجوم، لكن ركلة جزاء صلاح المثيرة للجدل وهدف أوريغي ضمنا اللقب السادس للفريق في كأس أوروبا.

وقال صلاح وسط نشوة جماهير ليفربول بالفوز: ”الجميع سعيد الآن. أنا سعيد لخوضي ثاني نهائي على التوالي وإكمال المباراة لنهايتها“.

Salah no la quiere dejar ir ???? #UCLfinal pic.twitter.com/kvhsxbKsel

Salah can’t let go ???? #UCLfinal pic.twitter.com/WiTTfSLXY4

It’s turning into some party in Liverpool.

The Champions League winners’ parade is well underway.

Follow live text here: https://t.co/Q1UfQSOdsH pic.twitter.com/niaGeDPGQj

— Match of the Day (@BBCMOTD) June 2, 2019