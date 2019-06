محمد صلاح يدخل التاريخ بتسجيل ثاني أسرع هدف في نهائي أبطال أوروبا (فيديو)

دخل المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، التاريخ من أوسع الأبواب بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مواطنه توتنهام.

وجاء هدف التقدم لصلاح في الدقيقة الأولى و48 ثانية من ضربة جزاء ليصبح ثاني أسرع هدف في نهائي البطولة القارية.

GOAL ⚽️ @MoSalah, from the spot, rifles The Reds in front inside the first 2 minutes! What a start for @LFC.#TOT 0 – 1 #LIV #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/itWfvsWs51

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019